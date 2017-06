Re-integreren op een 'onderscheidende' manier

Het nieuwe re-integratiebedrijf Loods20b hoopt op zijn eigen manier werkzoekende Groningers aan het werk te krijgen. Via projecten leiden ze werkzoekenden naar een betaalde baan. Dat gebeurt vanuit een loods in de historische haven in Zoutkamp.

'Wat ons onderscheidend maakt is dat mensen hier ambachtelijke vaardigheden leren volgens het leerling-meester principe', vertelt Johan Toxopeus van Loods20b. Oude rotten in het vak leren jonge mensen hoe het moet. 'Ze zijn hier echt met hun handen bezig. Dat maakt ons ook anders dan de rest.'



Grote kans op nieuw werk

Naast de praktijk zijn er ook theoretische lessen. 'Uit ervaring blijkt dat de mensen zonder opleiding snel weer uit een bedrijf vliegen. Dat proberen we hiermee te ondervangen', vertelt Toxopeus. Hij heeft er vertrouwen in dat 75 procent van de werkzoekenden weer een baan zal vinden.



Het re-integratiebedrijf werkt projectmatig. Met een voorkeur voor projecten die de leefbaarheid verbeteren. Zo is onlangs een vissteiger in Wehe-den Hoorn opgeleverd.

Door: Jeroen Berkenbosch