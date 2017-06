Werkstraf voor automobiliste die ravage aanrichtte in Beerta

De 27-jarige vrouw die in oktober van 2015 tegen een huis aanreed aan de Hoofdstraat in Beerta, heeft vandaag een voorwaardelijke werkstraf van dertig uur gekregen. Ze had gedronken.

De rechter gaf de vrouw een voorwaardelijke straf omdat ze zo lang op de behandeling van de zaak heeft gewacht. 'Ik vind dat het veel te lang heeft geduurd. Het is vervelend voor beide partijen dat ze zo lang moeten wachten. Dat vind ik moeilijk te accepteren.'Na een avondje stappen in Winschoten wilde de vrouw die in Beerta woont naar huis. Ze vertelde in de rechtszaal dat ze haar vriendin niet kon vinden en dat er geen taxi beschikbaar was. Ze besloot in de auto te stappen.In de Hoofdstraat in Beerta ging het mis. 'Er stak een eend over en ik trapte heel hard op de rem. Het stuur blokkeerde.' De vrouw reed eerst tegen het hek van een woning. De wagen werd gelanceerd en kwam tegen de voorgevel van het huis aan. Daarna sloeg ze over de kop en kwam meters verderop tot stilstand.In de rechtbank vertelde de vrouw dat ze drie grote glazen bier had gedronken. In het ziekenhuis werd 1,3 promille alcohol in het bloed gevonden, terwijl 0,2 promille bij een beginnende bestuurder is toegestaan.De rechter vindt het een goed teken dat de vrouw na het ongeluk contact op heeft genomen met de bewoners van het huis om de schade te regelen. Naast de voorwaardelijke werkstraf moet de vrouw een schadevergoeding betalen van 250 euro.