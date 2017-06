Schilder verdient aan nep-helmantels

Kunstenaar Henk Heideveld uit Zwolle kopieert zo precies mogelijk de stillevens van de Groningse kunstschilder Henk Helmantel. Heideveld doet dit om rond te komen.

Helmantel vindt het goed dat de schilder zijn werken kopieert. Ze exposeren op dit moment zelfs samen in het museum voor Valse kunst in Vledder.Volgens de namaakschilder doet hij dat om zijn hypotheek te kunnen betalen. 'Mijn eigen conceptuele kunst verkoopt slecht en om deze manier kan ik toch omzet maken', zegt Heideveld.Henk Helmantel weet ervan en geeft zijn goedkeuring aan het namaakwerk van Heideveld. 'Hij verdient er een paar cent mee, en het beschadigt mij niet. Ik vind het wel bijzonder, maar het blijven kopieen, de ziel die in mijn werk zit, zie ik niet bij hem.'De expositie duurt nog tot en met 25 juni.