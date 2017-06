Partijen maken zich sterk voor behoud Groninger oorlogsmuseum

De fracties van Stadspartij, CDA, CU en VVD pleiten voor behoud van het Canadian Allied Forces Museum (CAFM). Dit museum dreigt te verdwijnen doordat het vanaf 2019 zeventigduizend euro huur moet gaan betalen.

Het CAFM draait volledig op vrijwilligers en vraagt geen entree. Het museum is tijdelijk antikraak gehuisvest in een voorheen leegstaand pand. Het ontvangt ook geen subsidies en kan de voorgenomen huur niet ophoesten.De vier partijen trekken woensdag bij het college aan de bel om het museum, met een volgens hen belangrijke en waardevolle collectie, voor de stad te behouden. Daarnaast willen de partijen weten of er concrete plannen zijn voor de verdere ontwikkeling van het pand aan de Ulgersmaweg.Ook het onderwijs in Groningen hecht veel waarde aan het behoud van het museum voor hun geschiedenislessen. Dat blijkt volgens de fracties uit een steunverklaring van het Werkmancollege in een brief aan het college van B&W.'Dit alles is in onze opinie vanuit educatief oogpunt onbetaalbaar', luidt de brief.' De meerwaarde van een bezoek aan het CAFM is dat leerlingen in het museum de geschiedenis min of meer kunnen aanraken, iets wat tijdens de reguliere lessen niet mogelijk is vanwege het gebrek aan objecten op school.'De vier fracties willen dan ook dat het Werkman College zich inzet voor creatieve oplossingen om het museum voor de stad te behouden, en met het museum nadenkt over een passend verdienmodel en locatie voor de lange termijn. Nieuw oorlogsmuseum opent de deuren (2010)