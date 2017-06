Noord Vandaag: Er valt wat te proosten op de Jan Lighthartschool

Het is feest in Westerbroek: de Jan Ligthartschool kan ondanks een leerlingentekort toch open blijven. De dorpsschool heeft daarmee een landelijke primeur. Ze zijn de eerste school die zich aansluit bij de Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen, de VZD. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Vanmiddag kwam minister Lodewijk Asscher met het nieuws dat het plan om de school open te houden is goed gekeurd. Jan Schuurman-Hess staat aan de wieg van dat plan en geeft daar in de studio uitleg over. Verslaggever Beppie van der Sluis staat in Westerbroek tussen blije ouders, kinderen en dorpsbewoners.Bewoners van de Lindelaan in Nieuwe Pekela gaan actie voeren tegen de dreigende sloop van hun huis. Woningcorporatie Acantus wil de sociale huurwoningen tegen de vlakte gooien. Ze zouden namelijk niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Maar waar moeten de bewoners dan heen?De schade aan de vergiftigde bomen in Warffum wordt geschat op ruim honderdduizend euro. Vorige week kwam een medewerker van de gemeente Eemsmond erachter dat vijf eiken waren vergiftigd. Daardoor zijn de dertig jaar oude bomen nu dood. Omwonenden zijn verontwaardigd, verdrietig en heel erg boos.U kent ze misschien wel: de stillevens van Henk Helmantel uit Westeremden. Het kan zomaar zo zijn dat u denkt naar een echte Helmantel te kijken, terwijl het een kopie is. Maar dan wel een heel goede kopie van naamgenoot Henk Heideveld, fan van Helmantel. Ze exposeren nu samen in het museum voor Valse Kunst in Vledder.- Het Nationaal Busmuseum in Hoogezand wil de superbus van Wubbo Ockels in de collectie opnemen.- Rob Mulder was getuige van een waar mediacircus, bij de aankomst van vier waddenvarkens inde Groningse stadswijk De Meeuwen.- Groningen wordt in de Groene Amsterdammer het kleine broertje van Amsterdam genoemd.- Op stap in Groningen Stad? En moeite om je fiets te parkeren? De gemeente gaat experimenteren met fietsvakken op de Grote Markt.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist