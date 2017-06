NAM wacht opnieuw kort geding

De ene rechtszaak is nog niet afgehandeld, of de volgende dient zich al aan. Op 26 juni behandelt de rechtbank in Assen weer een kort geding tegen de NAM.

Het is aangespannen door Koos IJzerman uit Appingedam. Hij eist dat het gasconcern onmiddellijk maatregelen neemt om zijn woning veilig te maken.Volgens hem is daar direct drieduizend euro voor nodig. Daarnaast wil hij via de rechter nog een bedrag van 70.000 euro afdwingen voor allerlei onderzoeken, waaronder bodemonderzoek bij zijn huis aan de Koningstraat.IJzerman is voortrekker van de actie 'Baas over Eigen Huis'. Die groep vecht voor het recht van inwoners van het aardbevingsgebied om zelf te bepalen of en hoe hun huis wordt versterkt.De Damster is het wachten op de oplossing van de NAM 'meer dan zat' en stapt daarom nu naar de rechter. 'Het heeft lang genoeg geduurd nu. Ik heb recht op een veilig huis bij een aardbeving, maar de NAM doet niets. Het woord is nu aan de rechter', licht hij toe.Woensdag stond het gasconcern ook al voor de rechter. Dat was aangespannen door expertisebureau Vergnes in Leek.