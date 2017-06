Rob is getuige van een (stinkend) mediacircus

(Foto: RTV Noord)

De Groningse stadswijk De Meeuwen heeft sinds vanmiddag 4 nieuwe inwoners: waddenvarkens uit Uithuizermeeden. Ze worden door de wijkbewoners verzorgd en begrazen een braakliggend stuk grond.

Het leek wijkbewoner Simon de Vries een goed idee om varkens in de wijk te hebben. Goed voor de educatie van de kinderen. En lekker. De varkentjes staan uiteindelijk de komende kerst op het menu.



Rob Mulder was bij de blije aankomst van de varkens. Ondanks een onaangename geur op het terrein, was het een waar mediacircus...

Door: RTV Noord Correctie melden