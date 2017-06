Nationaal Busmuseum aast op de superbus van Ockels

Het Nationaal Busmuseum in Hoogezand wil de superbus van Wubbo Ockels in de colectie opnemen.

De futuritsche bus staat al jaren in een loods van de TU in Delft. Daar kwam hij terecht nadat het project om een superbus van Groningen naar de Randstad mislukte.De TU is op zoek naar een nieuw onderkomen voor het gestroomlijnde voertuig. Ook een transportmusuem in oprichting in Lelystad en het Werelerfgoedcentrum in Lauwersoog schijnen belangstelling te hebben.Volgens directeur Bart Bekkering is het busmuseum de beste locatie: 'Als men de bus wil houden en bewaren voor de toekomst en wil laten zien wat Wubbo Ockels heeft gemaakt, dan is het heel verstandig om de bus ergens neer te zetten. En wat is een mooiere plek dan hier in het museum?'De ontwikkeling van door de in 2014 overleden Wubbo Ockels kostte ongeveer 10 miljoen euro. Het musuem heeft dan ook niet de illusie het voertuig te kunnen kopen. 'We willen hem graag in bruikleen', zegt Bekkering. 'Daar kunnen we een overeenkomst over sluiten, zodat ie hier een jaar kan staan, of langer of korter.