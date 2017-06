Overvaller van erotiek-zaak moet naar de kliniek

Een 46-jarige man uit Groningen is voor een mislukte overval op een erotiek-zaak veroordeeld tot een jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man moet zich klinisch laten behandelen.

Er is een plekje vrij in een kliniek in Almelo, waar de man per direct naar toe kan. Om die reden deed de rechtbank eerder uitspraak dan was gepland. De Stadjer heeft zijn celstraf al in voorarrest uitgezeten.



Haarlak

De man stapte op 19 december in Groningen een winkel met erotische artikelen binnen en bedreigde de medewerker met een mes. De kassalade moest open, gebood hij, maar zover kwam het niet. De medewerker bespoot de man met haarlak. Het tafereel werd overigens door camera's van de erotiek-zaak vastgelegd.



Drugs

Een dag later schepte de Stadjer bij een kennis op over de mislukte overval. Hij zou met pepperspray zijn bespoten. De kennis stapte vervolgens naar de politie. Vanaf 2006 bleek de Stadjer al met justitie in aanraking te komen. Drugs spelen daarbij steevast een belangrijke rol.



De man, bij wie borderline en schizofrenie is vastgesteld, moet het slachtoffer een schadebedrag van 600 euro betalen.

