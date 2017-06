Peter van der Vlag gaat voor basisplaats bij Be Quick 1887

Doelman Peter van der Vlag gaat bij Be Quick 1887 spelen. De 39-jarige keeper gaat bij de derdedivisionist niet afbouwen. Zijn ambitie is om de nummer één onder de lat te worden.

Van der Vlag sprak met meerdere clubs maar bij be Quick had hij meteen een goed gevoel. Robert Smit is daar zijn concurrent. Beide kennen elkaar nog SC Veendam. want Smit liep er een tijdje stage. 'Dat maakte de keus wel moeilijk', laat de routinier weten.Van der Vlag speelde de afgelopen twee seizoenen voor FC Groningen. Hij stond ook in het doel bij Veendam, SC Cambuur, Go Ahead Eagles en FC Emmen. In zijn lange carrière bleef hij altijd in Wildervank wonen. 'Ook Be Quick is bereisbaar', grapt de doelman. Hij speelde meer dan 500 wedstrijden in het betaalde voetbal.