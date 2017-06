'U denkt dat er niets gebeurt, maar niks is minder waar'

Wethouder Joost van Keulen (VVD) kreeg flinke kritiek tijdens een debat over de toegankelijkheid van de stad. De kritiek kwam vanuit alle politieke partijen.

De commissie besprak in hoeverre de gemeente Groningen toegankelijk is voor onder meer mensen een handicap, kinderen, maar ook voor ouderen. Vorig jaar stemde de raad unaniem in met een voorstel om de toegankelijkheid van de stad te verbeteren.Veel fracties zeggen een half jaar later te weinig terug te zien van de plannen die de raadsleden unaniem hebben aangedragen. 'Ik begrijp dat u teleurgesteld bent dat er, in uw woorden, te weinig gebeurd, maar niks is minder waar', aldus Van Keulen.Volgens de wethouder heeft het proces om toegankelijker te worden tijd nodig. 'Het is werk in uitvoering. De stelling dat er niks gebeurt, ben ik niet met deze commissie eens. Je regelt dat niet met één druk op de knop.'Vooral coalitiepartij GroenLinks liet er samen met oppositiepartij CDA geen gras over groeien. 'De ambitie lijkt nog niet te zijn geland bij het college. Ze zeggen grote waarde te hechten aan toegankelijkheid, maar dat straalt het niet uit. Met alle voorzetten van ons lijkt er weinig te gebeuren', zegt Femke Folkerts namens GroenLinks.'De hele raad heeft het initiatief genomen om de stad bereikbaarder te maken. De daden blijven uit. Hoe staat het met de concrete acties die stad heeft aangenomen?', aldus Rene Bolle van het CDA. 'Het geduld richting het college begint op te raken. Wanneer gaat deze wethouder leveren?'ChristenUnie raadslid Edward Koopmans noemde het beleid om de stad toegankelijker te maken een 'papieren tijger. 'Wij missen de actiepunten die in ons voorstel stonden. We missen de concrete uitwerkingen.'Volgens wethouder Van Keulen wordt er dus wel degelijk werk gemaakt van het beleid. Hij heeft toegezegd om in het najaar op de kwestie terug te komen. 'Daarin zult u ook de dingen zien die in het initiatiefvoorstel stonden.'