Virgil van Dijk definitief niet naar Liverpool

Virgil van Dijk (25) verhuist niet van Southampton naar Liverpool. In een verklaring heeft de Engelse club haar excuses aangeboden, omdat het de verdediger achter de rug van Southampton om zou hebben benaderd.

'Liverpool wil zijn spijt kenbaar maken over de ontstane speculatie in de media met betrekking tot Southampton en transfers tussen beide clubs', doelt Liverpool op de situatie rond de voormalig speler van FC Groningen.Southampton stelde dat Liverpool de regels had geschonden door Van Dijk zonder toestemming van de club te benaderen en diende hierover een officiële klacht in. Deze klacht heeft er nu toe geleid dat Liverpool zich definitief terugtrekt.'We bieden onze excuses aan richting de eigenaar, het bestuur en supporters van Southampton met betrekking tot de misverstanden rond Virgil van Dijk', meldt Liverpool. 'We respecteren de positie van Southampton en bevestigen dat wij onze belangstelling in deze speler beëindigen.'Engelse media meldden de afgelopen tijd dat liverpool de beste papieren zou hebben om Van Dijk over te nemen. Ook de verdediger zelf zou naar verluid wel oren hebben naar een transfer richtingNu Lverpool afhaakt, schijnen Manchester City en Chelsea interesse te hebben. Bedragen van 68 miljoen worden in de media genoemd.