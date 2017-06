Facebookstrijd: Hoeveel mensen beloven hun smartphone niet in de hand te houden tijdens het rijden?

Middels een actie op Facebook roepen Rijkswaterstaat, de politie en het Openbaar Ministerie verkeersdeelnemers op om te beloven hun telefoon niet vast te houden achter het stuur. Mensen kunnen strijden voor hun eigen provincie, maar ook zelf in de prijzen vallen.

Weggebruikers kunnen op Facebook de belofte doen om hun smartphone niet vast te houden tijdens het rijden. Achter de belofte kunnen ze hun provincie noemen, en zo strijden ze tegelijk mee voor hun eigen provincie. De provincie waar de meeste inwoners de belofte doen, wint de actie.Uit de winnende provincie wordt één persoon geloot, die een keer mee mag op een politiecontrole in zijn eigen regio. Daarnaast worden onder alle deelnemers twee prijzen verloot: een cadeaubon voor auto-accessoires ter waarde van €100,- en een slipcursus of rijvaardigheidstraining. De actie loopt van 7 tot en met 21 juni, waarna de resultaten - per provincie en individu - worden bekendgemaakt.De wedstrijd is onderdeel van de campagne 'A7? Attent!'. Binnen deze actie maken Rijkswaterstaat en de politie zich sterk voor de veiligheid op de A7. De politie controleert gedurende een half jaar extra op deze weg, en Rijkswaterstaat ondersteunt de controles met online voorlichting. Met de beloftenactie hopen de partners dat weggebruikers aangemoedigd worden om hun telefoon niet in de hand te houden.Iedereen die in Drenthe, Friesland of Groningen woont, kan via facebook.com/rijkswegennoord meedoen met de actie.