'Meer afval scheiden, minder afval produceren'

De gemeente Stadskanaal wil dat inwoners meer afval gaan scheiden en minder afval produceren.

Om dat te bereiken wil de gemeente de burgers via voorlichting bewust maken van het feit dat de afvalscheiding beter kan. Ook moeten zij worden beloond als er minder restafval overblijft.Verder gaat de gemeente kijken of de voorzieningen voor afvalscheiding moeten worden uitgebereid en of dat er vaker ingezameld moet worden.Dit nieuwe beleid moet inwoners stimuleren om meer gft-afval in de groene container te gooien en plastic verpakkingen, drankenkartons en blik in de daarvoor bestemde plastic zakken te doen.