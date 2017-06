'Vraagje: Wat vind jij van de OV-knooppunten in Groningen?'

Provinciale Staten willen graag weten wat reizigers vinden van de OV-knooppunten in Groningen, omdat de komende jaren veel van die zogeheten 'hubs' aangepakt en verbeterd worden.

Inwoners van onze provincie kunnen op de website www.kiesvoorgroningen.nl aangeven welke voorzieningen zij graag willen op zo'n OV-knooppunt.Dat kan bijvoorbeeld gaan om een kluis om een elektrische fiets in te stallen en op te laden, een beschutte wachtplek of een ophaalpunt voor pakketten. Dat zegt de Provincie.Met dit initiatief willen de Staten van Groningen op een laagdrempelige manier inwoners de gelegenheid geven om ook online een mening te geven en in gesprek te gaan metStatenleden.Voorheen was dit alleen mogelijk door in te spreken tijdens een vergadering op het provinciehuis of door een email of brief te sturen aan Provinciale Staten.