Kopzorgen: 'Internetkabel van de RUG naar Yantai is nooit veilig'

Een eigen glasvezelverbinding tussen de RUG en het Chinese Yantai verschaft studenten en medewerkers misschien toegang tot Gmail, Facebook en Twitter, maar de kabel zal nooit werkelijk veilig zijn.

Dat zeggen internationale experts, meldt de UK . 'Ik kan een lang antwoord formuleren, maar de korte versie is: expect the worst', zegt Johan Lagerkvist, hoogleraar Chinese taal en cultuur in Stockholm.De Rijksuniversiteit Groningen wil als eerste Nederlandse universiteit een eigen campus in China beginnen en daarmee in China 'de status van global university' uitbouwen. Dat zou topstudenten, topwetenschappers en onderzoeksopdrachten aantrekken en zo ook voor extra financiering zorgen.Vrij internet is een van de harde voorwaarden van het ministerie van Onderwijs en de universiteitsraad om de eigen campus mogelijk te maken, maar dat blijkt niet zo vanzelfsprekend te zijn, en zonder gevaren. Het is een van de grootste kopzorgen in de totstandkoming van de campus.Hoogleraar Lagerkvist ziet het somber in. 'Het veiligstellen van het regime is daar in tegenstelling tot elders van topbelang. Sommige ministeries zullen je misschien van alles verzekeren. Maar andere ministeries, die je nooit zult spreken, bepalen wat er gebeurt. Zij zijn de baas''Breeduit een “vrij internet” in China beloven, dat hetzelfde zal zijn als in Nederland, is niet iets wat ik zou doen', zegt Kevin Kinser, hoofd onderwijsbeleid aan Pennsylvania State University. 'Ze maken in China uitzonderingen en aanpassingen voor buitenlandse universiteiten, maar in dit geval is er geen vaststaand beleid.'Louwarnoud van der Duim van de ict-afdeling van de RUG gaf eerder in de UK aan dat het altijd mogelijk is dat de dataverbinding naar Yantai wordt afgetapt. 'Je weet nooit wie er meekijkt. Maar dat is niks nieuws. Dat geldt voor al het internetverkeer in Nederland en waar ook ter wereld.'Eerder maakte de RUG bekend in Yantai over een eigen glasvezelverbinding te kunnen beschikken, zodat de Chinese internetcensuur kan worden omzeild. Daardoor kunnen medewerkers en studenten bijvoorbeeld gebruik maken van Google, Facebook, Twitter en Westerse media. Nu blijkt de veiligheid van die verbinding allerminst gewaardborgd.