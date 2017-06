Opnieuw grote tekorten bij Novatec

De gemeente Leek moet opnieuw een financieel gat van Novatec dichten. Dat is het werkvoorzieningschap van gemeenten Leek, Zuidhorn, Marum, Grootegast en Noordenveld.

Novatec heeft al jaren te kampen met tekorten. Gemeenten zijn verplicht deze gaten te dichten.De voorspelling is dat de gemeente Leek in 2018 zo'n 115.000 euro moet bijleggen. Een jaar later vallen die kosten iets lager uit: ongeveer 44.000 euro. En in 2020 wordt voorspeld dat het te dichten gat weer groter is geworden: 120.000 euro. In totaal wordt het verwachtte tekort de komende jaren geschat op ruim 278.000 euro.'Het wordt steeds lastiger om de cijfers een beetje te houden zoals ze zijn', zegt wethouder Hans Morssink. 'Wij worden steeds verder gekort vanuit het Rijk op de bijdrage. Dat moet ergens gecompenseerd worden.'Morssink: 'Het is ook nogal een grote organisatie, dus van dat soort bedragen lig ik niet wakker. De mensen binnen dit bedrijf zijn niet de meest kansrijke mensen. Daar moeten wij voor staan als overheid. Dat mag ons ook wat geld kosten.'De genoemde kosten zijn alleen geldig voor gemeente Leek. Gemeenten Zuidhorn, Marum, Grootegast en Noordenveld zullen ook ieder een bedrag bij moeten leggen.De kosten van de gemeente staan overigens in verhouding met het aantal werknemers bij Novatec dat afkomstig is uit de gemeente.