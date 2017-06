Ondernemers grotendeels tevreden over maatregelen tegen leegstand

Om te voorkomen dat Leek te maken krijgt met meer leegstand, heeft de gemeente samen met de ondernemers een detailhandelvisie opgesteld. Hierin staat onder andere dat de winkelkern compacter moet en dat winkeliers goed met elkaar moeten samenwerking.

Ondernemer Alwin Piest weet dat het de eerste versie is van de visie, maar ziet in de toekomst graag wat aanpassingen. 'De discussie gaat vooral over het aantal vierkante meters. Het gaat minder over de uitstraling en hoe wij nog meer mensen naar het centrum toe trekken.'Yvonne de Weerd verhuurt een deel van de panden in het centrum van Leek. 'Wij hebben toevallig de panden midden in het centrum met een grote parkeerplaats voor de deur en daar hebben wij goede winkels in. Op dit moment hebben wij elk pand bezet.'Toch laat de gemeente Leek de afgelopen jaren een positieve ontwikkeling zien. De laatste drie jaar is de leegstand gedaald. Daarbij heeft gemeente Leek minder met leegstand te maken dan aangrenzende gemeenten als Zuidhorn en Noordenveld.: Lege winkels in Groningen: 'Doen we niks, dan staat binnen vijf jaar een derde leeg'