Tuinvereniging zit niet te wachten op crematorium in achtertuin

Tuinclub De Tuin aan het Hoendiep in Groningen zit niet te wachten op een crematorium vlakbij hun biologische tuintjes. Het gemeentebestuur geeft een uitvaartondernemer ruim baan om een nieuw crematorium te bouwen.

Algemeen Belang is al sinds 2006 op zoek naar een geschikte locatie voor een crematorium. Als het aan de gemeente ligt dan gaan ze die bouwen aan het Hoendiep tussen Groningen en Hoogkerk. Volgens de gemeente is die geschikt omdat er veel groen aanwezig is. Maar ook omdat de uitvaartverzorger veel klanten heeft in het westen van de stad.Maar daar hebben de mensen van De Tuin geen boodschap aan. Die vrezen voor hun biologische tuintjes. 'We maken ons zorgen over zware metalen die in de as zitten en via water en wind in de tuin komen', zegt voorzitter Ernst Jan Hoek van de Tuinclub.Als die metalen in de tuin terecht komen blijft er niks over van het principe biologisch tuinieren. 'Biologisch tuinieren is een vrij zwartwitte lijn. Op het moment dat je een beetje gif gebruikt, gebruik je gif. Als het vervuild is, dan is het vervuild.'Volgens wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) hoeft de tuinclub zich geen zorgen te maken want het crematorium moet aan strenge milieu-eisen voldoen. 'De partij die hier gaat bouwen heeft ook de ambitie om het meest duurzame crematorium te maken van heel Nederland. Als ik de tuinclub was zou ik me geen zorgen maken.'Niet alleen de tuinclub is tegen de komst. Enkele bewoners lieten woensdagavond tijdens de raadscommissie ook weten tegen te zijn. Uitvaartondernemer Bert van der Weide van Respectrum Crematoria liet weten hoogst verbaasd te zijn dat er nu wel een tweede crematorium in de stad gebouwd gaat worden.'Ik was in 2011 ook in gesprek met de gemeente', zegt de ondernemer die destijds niet kon bouwen. 'Waarom is er toen de visie is aangepast geen contact opgenomen met mensen die eerder interesse hadden om te bouwen? Ik vind instemmen met de bouw onbehoorlijk bestuur.'Wethouder Van der Schaaf is echter niet onder de indruk van de woorden van de uitvaartondernemer. Volgens hem was Algemeen Belang al veel eerder in gesprek met de gemeente.De verontwaardigde Van der Weide is op dit moment in gesprek met de gemeente Tynaarlo om in Eelderwolde een crematorium te bouwen.De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de bouw van het nieuwe crematorium aan het Hoendiep.