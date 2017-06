Nieuw ontwerp MFA De Wijert laat langer op zich wachten

Het ontwerp van het nieuwe multifunctionele gebouw in de Groninger stadswijk De Wijert is nog niet klaar. Het zou deze maand gepresenteerd worden, maar dat gebeurt nu in september. Er zijn nog teveel onzekerheden.

Enkele maanden geleden is de aanbesteding van het eerdere ontwerp stopgezet. De prijsinschrijvingen waren te hoog. Er is 7,5 miljoen euro beschikbaar, maar geen enkele bouwer kon voor die prijs leveren.Wethouder Ton Schroor (D66) laat weten dat er door teveel onzekerheden zijn waardoor er nog geen ontwerp gepresenteerd kan worden. 'Reden daarvan is het herijken van de kaders en de financiële haalbaarheid. Dat levert meer complexiteit op dan voorzien.'Het gemeentebestuur was bij het afblazen van de eerdere plannen duidelijk, het nieuwe gebouw moest voor maximaal 7,5 miljoen euro gebouwd worden.Verder moet er ook nog gekeken worden naar de huurprijs van het nieuwe gebouw en een eventuele financiële bijdrage van de NAM is nog onzeker. 'Dat moet eerst allemaal duidelijk worden voor we een nieuw ontwerp laten zien', zegt Schroor.Het gebouw moet vanaf de zomer van 2019 in gebruik worden genomen. Ondanks het uitblijven van een ontwerp is dat nog steeds het streven. Er komt een nieuwe accommodatie voor basisschool de Tamarisk, de bibliotheek een speelhal voor SportOSO en een kinderopvang.