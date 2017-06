Zuidlaarder kunstenaars herdenken Berend Botje in Tallinn

Een groep kunstenaars uit Zuidlaren heeft woensdagavond in Talinn, de hoofstad van Estland, een herdenking gehouden voor Berend Botje.

Berend Botje, uit het gelijknamige kinderliedje, is volgens de groep de enige Drentse zeeheld uit de geschiedenis. De naam zou een synoniem zijn voor Lodewijk van Heiden, een held van de Russische marine. Hij groeide op in Zuidlaren en overleed in Tallinn.De bijeenkomst in het Koplipark begon met de Last Post en daarna een korte toespraak. Een kunstwerk met brandende fakkels moet het graf van Lodewijk van Heiden voorstellen. 'Op deze manier willen we de ziel van Berend Botje vastleggen in ons hart', zegt Kees Botman van BUOG dat het project op touw zette.Het Koplipark was ooit een begraafplaats. De Russen haalden na de Tweede Wereldoorlog alle grafmonumenten weg en maakten er een park van. 'Ik heb geen foto van het graf van Lodewijk van Heiden gezien, dus ik weer niet precies waar het was.'De groep van drie kunstenaars uit Zuidlaren is samen met een aantal kunstenaars uit Tallinn bezig om kunstwerken te maken die verwijzen naar de onderscheidingen van Lodewijk van Heiden. Die worden eind september binnengehaald in Zuidlaren. Dan worden er ook een aantal toneelstukken opgevoerd, rond het leven van Berend Botje. De festiviteiten maken deel uit van het culturele jaar in de gemeente Tynaarlo.