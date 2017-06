AkzoNobel begint in september met verkoop van de chemietak

AkzoNobel staat vanaf september open voor biedingen op zijn afdeling speciaalchemie, waarvan het verf- en chemieconcern eerder dit jaar de afsplitsing aankondigde. Het gaat daarbij onder meer om de fabriek in Delfzijl, waar zo'n 300 mensen werken.

Begin november moet duidelijk zijn of een verkoop de beste optie is. Dat zegt Thierry Vanlancker, het hoofd van de chemietak van AkzoNobel, in een donderdag gepubliceerd interview met persbureau Bloomberg. Hij voegde eraan toe dat verscheidene partijen al belangstelling hebben getoond voor het onderdeel, waarvoor tegelijkertijd ook een mogelijke beursgang wordt voorbereid.AkzoNobel zag zich eerder dit jaar gedwongen tot maatregelen om aandeelhouders meer waar voor hun geld te bieden. De Amerikaanse branchegenoot PPG Industries deed een overnamevoorstel dat door veel beleggers met enthousiasme werd ontvangen. Het bedrijf bleef zich evenwel tegen een overname verzetten, waarop PPG zich terugtrok.