En het lekkerste plattelandsgeurtje is...

De geur van vers gemaaid gras is de winnaar van de verkiezing 'Lekkerste Plattelandsluchtje 2017'. Regen eindigde op de tweede plaats.

De verkiezing werd georganiseerd door Bionext, een organisatie die de biologische landbouw stimuleert. Stemmers konden een keuze maken uit negen verschillende geuren, waaronder ook de geur van mest, paarden en hooi.Geurexpert Ben Hut noemt de keuze voor vers gemaaid gras 'terecht'. 'Het belangrijkste bij geur is dat het herkenbaar is. Voor een typische plattelandsgeur moet er iets van de geur van weidebloemen en diverse geuren van de boerderij in te herkennen zijn.'