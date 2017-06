Oldambtster in gestolen auto aangehouden

(Foto: Henk de Haan / Twitter)

Op de Verlengde Hereweg in Groningen is woensdagavond een 47-jarige man uit de gemeente Oldambt aangehouden. Hij reed in een auto, die eerder op de dag was gestolen in Leek.

Agenten zagen de auto op het Julianaplein in Groningen en gaven de bestuurder een stopteken. De man ging er vervolgens vandoor.



De Oldambtster werd uiteindelijk op de Verlengde Hereweg tot stoppen gedwongen.

