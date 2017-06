Meer ouders dan ooit hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de kinderopvangtoeslag. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2016 werd voor 823.000 kinderen door de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitgekeerd.

De toename is te verklaren doordat de economie groeit en de arbeidsmarkt aantrekt. Overigens gaan er in ons land meer kinderen niet dan wel naar de kinderopvang.Eén van de redenen daarvan zouden de kosten kunnen zijn. Ouders betalen gemiddeld eenderde van de kosten. Volgens het CBS is dat gemiddeld 1800 euro op jaarbasis per kind.Onze stelling in het Lopend Vuur: Kinderopvang zou gratis moeten zijn.