Nedmag boort twee nieuwe zoutbronnen in Borgercompagnie

Magnesiumwinner Nedmag uit Veendam begint eind dit jaar met de uitbreiding en renovatie van haar zoutwinningslocatie in Borgercompagnie. Er worden onder meer twee nieuwe zoutbronnen aangeboord.

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de plannen.De uitbreidingsplannen bestaan al twee jaar. Met het project zijn volgens een woordvoerder 'tientallen miljoenen euro's' gemoeid. Geld dat volgens het bedrijf voornamelijk regionaal besteed zal worden aan aannemers en uitvoerende bedrijven.Naast de aanleg van twee nieuwe zoutbronnen krijgt ook de locatie zelf een opknapbeurt. Zo wordt het bestaande gebouw gesloopt en opnieuw opgebouwd, komen er beveiligingscamera's en wordt het terrein geasfalteerd.Verder plant het bedrijf een nieuwe stroomkabel van de locatie Tripscompagnie naar Borgercompagnie. Deze kabel zal het bestaande leidingtracé volgen en is nodig om de nieuwe bronnen met zo weinig mogelijk geluidsoverlast te kunnen realiseren.De werkzaamheden zijn naar verwachting in het derde kwartaal van 2018 klaar.