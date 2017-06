Opname in kliniek veelplegers geëist voor 'hardleerse' drankdief

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 36-jarige Groninger moet als het aan het Openbaar Ministerie ligt voor twee jaar naar een inrichting voor veelplegers. De man wordt omschreven als 'hardleers en overlast veroorzakend'.

De van oorsprong Somalische man werd op 8 april betrapt, toen hij een fles Safari uit de schappen bij een supermarkt aan de Beren in Stad griste. In januari was hem juist de toegang tot de supermarkt ontzegd, vanwege eerdere diefstallen. Hij mocht ook niet meer in negen andere supermarkten komen.



'Ik moest drinken'

De man deed op de zitting geen enkele moeite te ontkennen. 'Er ligt hard bewijs, ik beken. Bovendien wil ik mijn advocaat ook niet voor schut zetten.' Hij verklaarde de drank nodig te hebben. 'Ik moest drinken.'



Drankprobleem

Hij is vijf keer opgenomen geweest in een drankkliniek en staat op de veelplegerslijst. Zijn strafblad bestaat uit zeven pagina's, met name diefstallen. Op de zitting gaf de man aan gemotiveerd te zijn om zijn drankprobleem aan te pakken.



De rechtbank doet op 22 juni uitspraak.

Door: RTV Noord Correctie melden