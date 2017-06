Nieuwbouw in Onderdendam. Goed idee?

(Foto: Google Maps)

Dorpsbewoners van Onderdendam willen graag nieuwbouw in het dorp. Na de sloop van een aantal huurwoningen is er een lege plek ontstaan aan de Stadsweg. Het dorp ziet deze plek graag gevuld.

De woningen moeten geschikt zijn voor zowel ouderen als jongeren, vindt men. Inwoners willen hierover in gesprek met woningstichting Wierden en Borgen.



Goed idee?

De gemeente Bedum staat positief tegenover het idee, maar vindt het belangrijk dat deze plek op 'zorgvuldige wijze' wordt ingevuld. De architectuur van de panden moet passen in het dorp. Een deel van het dorp is namelijk beschermd dorpsgezicht.



Lege panden

In het dorp staan een aantal lege panden waaronder De Haver en de voormalige Gereformeerde kerk. Het dorp wil graag betrokken worden bij het herbestemmen van deze panden.



In de kerk wil men graag culturele evenementen organiseren. Hiervoor is al overleg met Stichting Oude Groninger Kerken.

Door: Jeroen Berkenbosch Correctie melden