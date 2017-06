Zwangere vrouwen gezocht voor voorstelling Noorderzon

Het Engelse theatergezelschap Quarantine is op zoek naar vijftien zwangere vrouwen die tijdens het Noorderzon Festival mee willen spelen in een voorstelling. Het Groningse theaterfestival wordt dit jaar van 17 tot en met 27 augustus gehouden.

De vrouwen krijgen een rol in de voorstelling 'Spring'. Quarantine is op zoek naar vrouwen in verschillende fases van de zwangerschap. Het gezelschap is met name geïnteresseerd in de deelnemers zelf en het toekomstbeeld voor hun kind. Daarom zal er eerst een aantal gesprekken worden gevoerd met de deelnemers.Er is geen theaterervaring nodig en het is geen zwaar traject. Van de vrouwen wordt wel verwacht dat ze op bepaalde tijden, maar wel in overleg, beschikbaar zijn. Geïnteresseerden kunnen zich tot 30 juni melden via de website van Noorderzon