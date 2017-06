Burgemeester Swart ongeneeslijk ziek

Burgemeester Bert Swart (61) van Zuidhorn is ongeneeslijk ziek. Neurologen in het ziekenhuis hebben een agressieve hersentumor bij hem ontdekt die snel groeit, waardoor genezing niet mogelijk is.

Swart werd eind april opgenomen in het ziekenhuis nadat hij onwel was geworden. Inmiddels was hij weer thuis en had hij zijn werkzaamheden als burgemeester van Zuidhorn hervat. Die werkzaamheden zijn nu per direct stilgelegd.Swart was per 1 juli benoemd tot burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe. Nadat hij ziek werd, zag hij van die functie af.In een verklaring schrijft de familie dat ze de toekomst somber inzien en iedereen danken voor het medeleven.Het gemeentebestuur van Zuidhorn is geschokt door het nieuws. Ook op het gemeentehuis is de stemming bedrukt.