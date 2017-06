NCG Hans Alders houdt er vijf bijbanen op na

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders is en blijft een druk bezet man. Naast zijn stevige hoofdtaak, heeft hij vijf bijbanen.

Dat blijkt uit de beantwoording van Kamervragen over de jaarrekening van het ministerie van Economische Zaken.Zo is Alders president-commissaris van ProRail, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg Mosseltransitie en voorman van de raad van commissarissen van AOG School of Management.Daarnaast is hij nog volop actief in de luchtvaart als voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol en leidt hij de Alderstafel Lelystad, die zich bezighoudt met de ontwikkeling van het vliegveld in de polder. Tot 1 maart dit jaar was hij ook nog voorzitter van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, maar daar is Alders mee gestopt.De vroegere commissaris van de Koningin in Groningen werd ooit 'kampioen bijbanen' genoemd. Het ministerie benadrukt dat Alders na zijn benoeming als NCG een punt heeft gezet achter alle bijbanen in de energiesector en in Groningen, zoals die bij het Groninger Forum.Als Nationaal Coördinator Groningen heeft Alders een 32-urige werkweek. Daar krijgt hij een maandsalaris van ruim 7800 euro voor. Daarnaast ontvangt hij een aan de functie verbonden representatievergoeding van 403 euro per maand, zo liet zijn woordvoerder onlangs nog weten.Uit het jaarverslag van ProRail blijkt dat Alders vorig jaar als president-commissaris een jaarsalaris van ruim 32.725 euro ontving. Daar komt een onkostenvergoeding van een kleine 1300 euro bij.Alders werd twee jaar geleden door het ministerie van Economische Zaken als NCG benoemd. Met als opdracht de aanpak van de zeer complexe problemen rond de gaswinning in Groningen.