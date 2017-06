45-jarige Stadjer verdacht van vijf verkrachtingen

(Foto: RTV Noord)

Een 45-jarige man uit Groningen wordt verdacht van vijf verkrachtingen in de stad Groningen. De man zou jonge vrouwen onderdak en drugs hebben gegeven.

Dat werd donderdagochtend duidelijk tijdens een pro-forma zitting in de rechtbank in Groningen.



Zaak uitgesteld

De advocaat van de verdachte wil zes getuigen horen in de rechtszaak, onder wie de aangeefsters. De rechtbank kon zich hier in vinden. Om die reden is de zaak uitgesteld naar het einde van dit jaar.



Minderjarig slachtoffer

Een van de slachtoffers was nog minderjarig. Daarom wordt de man ook ontucht verweten. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan verboden wapenbezit.



Afhankelijk van de man

Van de Groninger is bekend dat hij omgaat met vele jonge vrouwen. Een aantal kreeg van hem onderdak en drugs. Hierdoor waren deze vrouwen afhankelijk van de man. De man verscheen niet op zitting, hij blijft voorlopig achter de tralies.

Door: RTV Noord