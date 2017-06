Linkse en rechtse demonstraties Ter Apel worden gescheiden

De demonstraties van de extreemrechtse Nederlandse Volkunie (NVU), het Comité Groningen Tolerant en de Anti Fascistische Aktie (AFA) in Ter Apel worden zaterdag van elkaar gescheiden. Dat zegt burgemeester Kompier van Vlagtwedde.

De NVU kondigde een demonstratie aan met de leuzen 'Vluchtelingen niet welkom' en 'Grenzen dicht nu'. Daarop kondigden Comité Groningen Tolerant en AFA een tegendemonstratie aan.De burgemeester verwacht dat de NVU met ongeveer 50 man komt demonstreren. Het rechtse front mag demonstreren op het plein aan de Sint Luciastraat. Voor het linkse front heeft de gemeente De Omloop ter hoogte van de Rabobank in Ter Apel uitgekozen. Van die kant worden 100 demonstranten verwacht.Burgemeester Kompier verwacht niet dat het tot confrontaties zal komen: 'We hebben dit goed georganiseerd'. Later vandaag volgt nog overleg tussen de burgemeester, de officier van justitie en de politie over de vraag hoe de demonstratie in goede banen wordt geleid.De demonstraties vinden zaterdag plaats tussen 14:00 en 16:00 uur.