Lammert Grofsmid waarschuwt etherpiraten: 'Maak geen trammelant op de meterband'

Lammert Grofsmid werd zelf 29 keer gepakt voor etherpiraterij. Maar dat radiopiraten steeds geweldadiger worden om niet uit de lucht gehaald te worden, snapt hij niet. 'Ik denk dat het te maken heeft met de drank. Want als nuchter man doe je dat niet.'

'Ik ben er van geschrokken, wist niet wat ik hoorde', zegt Grofsmid over het nieuws. Uit het jaarverslag van het Agentschap Telecom blijkt dat inspecteurs steeds meer te maken krijgen met crimineel gedrag.'Ze mogen wat mij betreft zó gestraft worden, dat ze de eerste tien, vijftien jaar niks meer doen kunnen. Vroeger was het zo:Nu is het zo:Grofsmid zelf is sinds 2000 niet meer actief als etherpiraat. Nadat hij voor de 29ste keer in de kraag werd gevat, moest hij stoppen. 'Niet dat ik er trots op ben, maar ik was gewoon verslaafd aan die hele rommelpot. Ik ben gestopt, anders werd ik mijn huis uitgezet en dan kreeg ik ook geen huis weer. Daar heb ik toen ook voor getekend.'Alles bij elkaar heeft hij drie jaar vastgezeten voor de 29 overtredingen. Zijn vader, Barteld Grofsmid, was de legendarische etherpiraat Oompie Koerier. 'De jaren 70 en 80, dat was een mooie tijd. Die agressiviteit die er nu is, hadden wij toen niet.'Grofsmid heeft een boodschap voor de etherpiraten die nu voor problemen zorgen. 'Het is nu haat en nijd volgens mij. Stop daarmee! Als je wilt zenden, doe je best. Maar maak geen trammelant op de meterband.'