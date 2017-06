PostNL moet brievenbussen terugplaatsen

PostNL heeft een brievenbus in Overschild teruggeplaatst. Dat gebeurde nadat inwoners van Overschild een procedure zijn begonnen bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Ook in andere gebieden heeft het postbedrijf brievenbussen teruggeplaatst.

'Een groep bewoners uit buurtschap De Paauwen bij Overschild trok bij ons aan de bel over een verdwenen brievenbus. Daarop zijn wij in overleg gegaan met PostNL en toen bleek dat daar inderdaad ten onrechte een brievenbus is weggehaald', zegt Pauline Gras van ACM tegen de NOS. 'We brengen nu in kaart welke brievenbussen we kunnen terugplaatsen. Het zullen er vast een paar zijn, maar ik kan nu nog niet zeggen welke. We zullen mensen die in de buurt van een teruggeplaatste brievenbus wonen informeren als daar duidelijkheid over is', zegt een woordvoerder van het postbedrijf tegen RTV Noord.In woonkernen met meer dan vijfduizend inwoners moet voor iedereen binnen een straal van duizend meter een brievenbus van PostNL staan. Buiten deze woonkernen moet dat 2.500 meter zijn.'PostNL moet ervoor zorgen dat zijn dienstverlening voor elke Nederlander bereikbaar is', zegt bestuurslid Henk Don van ACM.