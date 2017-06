Eis: Werkstraf voor verbrassen erfenis van een ander

(Foto: Blackandwhitewallpaper | Justiceadvocacy)

Tegen een 31-jarige man uit Hoogezand die 24.000 euro van de erfenis van iemand anders verbraste, is een werkstraf van 140 uur geëist. Het geld moet hij terugbetalen aan de erfgenamen.

In de periode van juni tot november 2014 plofte post van een oud-bewoonster op de deurmat van de man. De geadresseerde was in 2010 al overleden. De man opende de envelop en zag dat op de rekening van de overleden vrouw een royaal bedrag was gestort. Dit geld was bestemd voor de erfgenamen.



Dure goederen gekocht

De man vervalste de handtekening en kocht dure goederen bij een postorderbedrijf. Een deel van de spullen verkocht hij weer via internet. Het viel bij een medewerker van een postorderbedrijf op dat naam en rekeningnummer niet met elkaar correspondeerden. Hij trok aan de bel. De dochter van de overleden vrouw deed uiteindelijk aangifte.



De Hoogezandster verscheen zelf niet op de zitting. Uitspraak in deze zaak is over twee weken.



Door: RTV Noord Correctie melden