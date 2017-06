Betrokkene fatale schietpartij Foxhol: 'Dit is het ware verhaal'

Hij is naar eigen zeggen de tussenpersoon, de man die de contacten onderhoudt met de potentiële kopers. Patrick Vos (33) uit Foxhol. Zo ook op die fatale vrijdag de dertiende januari, in Foxhol.

Na een uit de hand gelopen ripdeal wordt de 29-jarige Dennis Bruns uit Musselkanaal doodgeschoten. Er worden vier mensen opgepakt, onder wie Patrick. Hij is sinds vorige week weer op vrije voeten, mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Daar vertelt hij voor het eerst zijn kant van het verhaal. 'Het ware verhaal', zo verzekert Patrick.'Dennis wilde met twee vrienden een halve kilo cocaïne kopen. En ze waren geïnteresseerd in vals geld. Een bedrag van negen en een half duizend euro, allemaal in biljetten van 500 euro. Daar zijn wij ooit een keer mee verneukt en zij hadden er wel belang bij', aldus Patrick. 'Dat het die avond verkeerd is afgelopen is niet onze keuze geweest, maar zij hadden gewoon heel andere intenties.'Eigenlijk zou de deal een dag eerder, op donderdag, al plaatsvinden. Patrick: 'Toen was Dennis hier ook al met een vriend. Omdat we de coke verpakt hadden in vijf pakketjes van 100 gram wilden ze eerst met iemand overleggen, de grote investeerder zeg maar. We hebben de afspraak uiteindelijk verzet naar vrijdag de dertiende. Nou, die dag vergeet ik nooit meer.'Die avond staan beide partijen in de keuken van de woning aan de Talingstraat. En dan gaat het mis. 'Ze gooiden een envelop hier op het aanrecht. Ik weet nog dat ik dacht:. Mijn kameraad wilde vervolgens die envelop openmaken, maar toen hij naar het aanrecht liep kreeg hij een klap en ging een van die jongens er met de buit vandoor.'En dan gaat het snel. Jan-Derk gaat achter degene met de tas aan, ondertussen wordt Patrick in de keuken onder schot gehouden door Dennis Bruns. 'Uiteindelijk heeft Jan-Derk die jongen laten sjouwen, want hij kon hem niet bijhouden. Toen hij weer naar binnen liep kwam hij Dennis in de hal tegen. Die wilde er ook vandoor. Wat er toen is gebeurd kon ik vanuit de keuken niet zien. Hij heeft in ieder geval het wapen van Dennis afgepakt en hem neergeschoten.''Helder nadenken doe je dan niet meer', aldus Patrick. 'We waren helemaal in paniek en zijn er vervolgens vandoor gegaan. Ik heb later begrepen dat de kameraden van Dennis nog zijn teruggekomen. Hij had de autosleutels namelijk nog in zijn broekzak. Ze hebben de sleutels gepakt, z'n gouden sierraden meegenomen en zijn vertrokken. Ze hebben hem gewoon laten liggen, z'n eigen vrienden.'Dennis Bruns wordt uiteindelijk in de rug, tussen de schouderbladen, geraakt en overlijdt ter plekke. Een reconstructie volgende maand moet uitwijzen of de schutter uit noodweer heeft gehandeld.Patrick: 'Het is aan justitie om uit te zoeken of Jan-Derk schuldig is. Ik ken hem al achttien jaar en het is gewoon een doodgoeie jongen, weet je wel. Het was een rare situatie en dan moet je kiezen. Hij heeft voor zichzelf gekozen en hij heeft helemaal gelijk.'De cocaïne is nooit teruggevonden, de valse bankbiljetten volgens Patrick wel. 'Justitie heeft het geld aangetroffen in kringen rond Dennis Bruns. Het rippen van mensen mag voor deze jongens dan een hobby zijn, de ouders van Dennis zijn er uiteindelijk wel het slachtoffer van geworden. En wij hebben hier ook niet om gevraagd.'