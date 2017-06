Huizinga is de ideale schakel van het treintje bij Lotto Jumbo

Chris Huizinga uit Garnwerd voelt zich prima op z'n plek bij schaatsploeg Lotto\Jumbo. Deze week traint hij samen met onder andere Sven Kramer op het zomerijs van Thialf in Heerenveen. Met de schaatsen ondergebonden is het seizoen nu echt begonnen.

Voor de meeste schaatsers is er maar één ding dat telt: Pieken tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. Dat geldt ook voor Huizinga. Hij is een soort van 'je weet het maar nooit' geval. Maar het komt niet in hem op om zich te plaatsen voor de spelen van 2018 in Zuid-Korea.'De Olympische Spelen zijn nog te ver weg voor mij. Het niveau is superhoog in Nederland dus ik denk er niet aan. Voor mij is het belangrijk om stappen te zetten en mijn tijden te verbeteren', vertelt Huizinga in de Friese schaatstempel.De ochtendtraining bestaat voornamelijk uit het rijden van rondjes op de 400 meter baan. Je merkt aan de Groninger dat ie het naar z'n zin heeft. Met een grote glimlach rijdt hij mee in de slipstream van Sven Kramer, Patrick Roest en Douwe de Vries. Met z'n vieren vormen ze de allroundploeg.'Ik zie een onwijs fanatieke jongen en leergierige jongen die heel graag wil', zegt Kramer over Huizinga. Orie vult aan: Het is op en top talent. Zulke jongens moeten het in de toekomst gaan doen. En hij gaat hard vooruit. We zijn zeer tevreden.'Huizinga werd al langere tijd gevolgd door met name Orie. Dat hij afgelopen seizoen wereldkampioen werd bij de junioren deed er eigenlijk niet meer toen. 'We hadden hem sowieso wel binnengehaald.' zegt de coach. 'Hij is de ideale schakel in het treintje Sven, Patrick en Douwe.'