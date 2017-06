Robben hervat training en lijkt fit voor cruciale interland

Arjen Robben maakte donderdag in Katwijk zijn rentree op het trainingsveld. De 91-voudig Oranje-international moest woensdag nog afhaken wegens maagklachten.

Het herstel van de voormalig FC Groningen-speler is goed nieuws voor het Nederlands elftal, dat vrijdagavond om 20.45 uur aantreedt tegen Luxemburg. Oranje moet winnen, wil het nog kunnen dromen van WK-deelname in Rusland.Oranje staat in groep A van de WK-kwalificatie op de vierde plek met zeven punten. Dat zijn er zes minder dan koploper Frankrijk. Luxemburg staat laatste en pakte nog maar een punt in de eerste vijf wedstrijden. Er moet dus gewonnen worden, en liefst mag concurrent Zweden - tweede in de poule - niet van Frankrijk winnen.Dick Advocaat is begonnen aan zijn derde periode als bondscoach van het Nederlands elftal en wordt geassisteerd door Ruud Gullit en Fred Grim, die het stokje aan Advocaat heeft overgedragen. Het trio moet ervoor zorgen dat Oranje de weg omhoog inzet. Dat proces moet vrijdagavond vorm krijgen.'Ik heb ze (de spelers van het Nederlands elftal, red.) verteld dat er nu geen excuses meer tellen', zei Advocaat donderdag op de afsluitende persconferentie voor de interland tegen Luxemburg. 'Aan de kwaliteit van de spelers ligt het niet.'Advocaat: 'Het is wel belangrijk dat ze er energie in stoppen. Dat kan ik een beetje stimuleren. Maar dat moet toch echt uit de jongens zelf komen. De mensen willen een Nederlands elftal zien dat er voor gaat. Op die manier kunnen we ook het publiek achter ons krijgen.'