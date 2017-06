Kinderopvangcentra vrezen voor een nieuwe klap

Juist nu meer ouders weer voor de opvang kiezen, krijgen de opvangen te maken met strengere regels. Voor elke drie baby's moet per 1 januari een pedagogische medewerker aanwezig zijn, in plaats van een op vier. Opvangcentra vrezen nu een nieuwe crisis.

Ook krijgen baby's nog maximaal twee vaste gezichten voor de groep: nu mogen dat er nog drie zijn. Alle wijzigingen leiden volgens de sector tot een nieuwe golf van faillissementen, toch zien centra in Groningen ook de positieve kant.Miranda Nieman is directeur van kinderdagverblijf Loetjoe in Groningen Stad. Voor opvangcentra zo klein als die van Nieman lijken de maatregelen een strop te kunnen zijn, maar ze vindt het eigenlijk alleen maar een goede ontwikkeling. 'Het weinige vertrouwen in mensen op de werkvloer is soms terecht.'Aan een andere verplichting, de dagelijkse verplichte aanwezigheid van een EHBO'er op de opvang, voldoet Loetjoe al. 'Al mijn leidsters hebben zo'n diploma. Stel je voor dat er iets gebeurt en een leidster flipt. Dan geeft het een veilig gevoel dat andere ehbo'ers kunnen ingrijpen. Wij deden dat dus al.'Volgens Nieman is tegen haar gezegd dat de belastingdienst de ouders wat meer gaat betalen, omdat die kosten omhoog gaan. 'Het moet nog uitwijzen of de bijdrage van de belastingdienst ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De kinderen liggen ook veel op bed, en dan zitten er drie leidsters op de bank met een baby.' Niet efficiënt, aldus Nieman.Wilma Glastra, manager bij het grootschaligere Stichting Kinderopvang Stad Groningen, ziet ook de voordelen. 'Er is zeker mee te werken, maar dan moeten we wel wat dingetjes aanpassen. Het is bedoeld om de kwaliteit te verhogen, en dat zal het ook doen, maar doordat je minder kinderen per medewerkers kan opvangen zullen de kosten gaan stijgen.'Glastra: 'De intentie van de wet is om het beter te maken, maar de kosten worden dus hoger. Dat twee-critériabeleid wordt lastig. Daar zit nog wel een valkuil, dat zal de bedoeling niet zijn geweest denk ik.'