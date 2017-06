Beelden: Slechtvalkjes staan op het punt van uitvliegen

De drie slechtvalkjes in de nestkast op 80 meter hoogte aan het Gasunie-gebouw in Groningen, staan op het punt van uitvliegen.

Op de webcams is te zien dat de vogels druk bezig zijn met vliegoefeningen. Ze staan op het rooster voor de kast hun vleugels heen en weer te slaan. Op die manier oefenen ze de spieren die ze nodig hebben om te vliegen.De drie valkjes zijn in een razend tempo opgegroeid. Ze kropen zes weken geleden uit het ei dat daarvoor 30 dagen lang warm was gehouden door vader en moeder slechtvalk. Volgens Maarten Jansen van Avifauna Groningen kunnen ze nu ieder moment uitvliegen.Eerst moeten ze moed verzameleN. 'Maar ze kunnen ook door een harde windvlaag van het rooster geblazen worden, en dan moeten ze wel', zegt Jansen. Het vliegen en met name de landing vergt in het begin oefening.Na de eerste vlucht zullen ze een dag of nog langer op de landingsplek rondscharrelen. 'We noemen ze dan takkelingen', zegt Maarten Jansen. 'Pas als ze het vizier scherp hebben lukt het ze om weer te landen op het rooster voor de nestkast'.Vanaf dat moment blijven de jonge slechtvalken nog ongeveer een maand in de buurt van de nestkast. Ze krijgen jachtles van hun ouders, die prooidieren uit de hoogte laten vallen waarna de jongen ze uit de lucht moeten plukken. Jansen: 'Dat is een erg spectaculair schouwspel.De kans dat alle drie de slechtvalkjes de komende dagen overleven is niet erg groot. 'Er kan er bijvoorbeeld een landen op de ringweg vlakbij', zegt Maarten Janssen. 'Gemiddeld haalt dertig procent van de jongen het niet'. Dat zou betekenen dat een van de drie valkjes ut deze nestkast verloren gaat.Op de beelden hierboven ziet u de slechtvalkjes oefenen. Live meekijken kan ook, ga daarvoor naar RTVNoord.nl/valkjevolgen