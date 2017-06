1 op de 5 Groningers kan dit bericht niet lezen

De computer, de smartphone en de tablet. Je kunt er bijna niet meer zonder. Even de belastingaangifte invullen, internetbankieren of snel wat vakantiefoto's appen. Toch heeft nog altijd twintig procent van de mensen hier moeite mee, blijkt uit onderzoek. Ook in Groningen.

Daar moet verandering in komen, vindt de stichting Biblionet Groningen.In de gemeente Eemsmond kunnen inwoners sinds september de computercursus 'Klik en Tik' volgen. Dat is volgens wethouder Sandra Herkströter een succes; sinds die tijd hebben zo'n vijftig mensen een certificaat behaald.Volgens bibliotheekmedewerker en coördinator Hans Versteeg zijn de computercursussen hard nodig: 'Ik kreeg mensen in de bibliotheek die brieven van overheden hadden ontvangen en niet wisten wat ze ermee moesten doen. Of ze vroegen of ik treinkaartjes van de Hema, Kruidvat of Blokker kon uitprinten. Dat was voor mij het signaal dat er nog veel mensen zijn die niet overweg kunnen met computers.'Volgens lector Nick Degens van de Hanzehogeschool komt het probleem met name voor onder ouderen. 'Zij zijn niet in een digitale wereld opgegroeid. Daardoor snappen ze bijvoorbeeld het concept klikken niet. Ook zien ze computeren als iets sociaals, wat ze bijvoorbeeld met hun kleinkinderen kunnen doen. Terwijl computeren echt iets is wat je vooral in je eentje doet.'Inmiddels wordt de Klik en Tik-cursus in zeven Groninger gemeentes gegeven. Doel is om het nog dit jaar uit te rollen naar alle gemeentes in onze provincie.Een van de deelnemers in Eemsmond is Trientje Brontsema-Van Wolde. Ze had wel een computer, maar was bang om de verkeerde knoppen in te drukken. 'Mijn kinderen hadden hem ingesteld, en toen vroeg ik: en nu? Ik wist er helemaal niks van, dus heb ik me opgegeven voor de cursus.'Nu is ze al meerdere keren per week aan het Facebooken met familie in de Verenigde Staten. 'Ik kan praten en foto's sturen. Skypen is er nog niet van gekomen, maar dat gaat vast en zeker een keer lukken.'Versteeg krijgt regelmatig positieve reacties van mensen die de cursus inmiddels hebben afgerond. 'Dan loop je door het dorp en steken ze een duim op naar je. Daar ben ik heel blij mee.' Na de basiscursus Klik en Tik kunnen mensen verdergaan met de cursus Digisterker. Versteeg zit er nog aan te denken om een derde hieraan toe te voegen.'We leren ze wel hoe Facebook werkt, maar daar moet je niet alle foto's op zetten. Dus we willen ze ook leren hoe ze moeten omgaan met bijvoorbeeld privacy, een stukje mediawijsheid.'Mensen die geïnteresseerd zijn in de computercursus, kunnen terecht op de website van Biblionet Groningen.