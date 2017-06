Noord Vandaag: De bibliotheek in Uithuizen gaat digibetisme te lijf

Wist u dat een op de vijf Nederlanders slecht met een computer overweg kan? Digibetisme is vandaag de dag dus nog steeds aan de orde van de dag, maar daar gaat verandering in komen. Tenminste, als het aan de bibliotheek in Uithuizen ligt. Dat - en meer - in Noord Vandaag.

Het digibetsime-niveau komt voort uit cijfers van stichting Lezen en Schrijven. Lector Nick Degens van de Hanzehogeschool legt in de uitzending uit hoe dat komt. Daarnaast is er beeld vanuit de bibliotheek in Uithuizen, waar als een van de eerste bibliotheken in onze provincie computerlessen worden gegeven. Daar zitten enkele enthousiastelingen.Inwoners van buurtschap De Paauwen bij Overschild hebben ervoor gezorgd dat tientallen brievenbussen in Nederland worden teruggeplaatst. Inwoners van het gehucht hadden geklaagd bij Post NL over hun verwijderde postbus, en inmiddels is hun postbus net als vele andere bussen teruggeplaatst. RTV Noord deed verslag vanuit De Pauwen.Radiopiraten halen steeds gevaarlijkere acties uit om niet uit de lucht te worden gehaald. Dat staat in het jaarverslag van het Agentschap Telecom. Het agentschap treedt de laatste jaren steeds harder op tegen de zendpiraten, die voornamelijk actief zijn in Groningen, Drenthe, Friesland en Overijssel. De piraten doen zelfs aan weblokkades.Een 45-jarige Stadjer wordt verdacht van vijf verkrachtingen in de stad. Hij zou jonge vrouwen onderdak en drugs hebben gegeven. Dat bleek donderdagochtend tijdens een zitting in de rechtbank. Een van de slachtoffers was nog minderjarig. Hij zou ze onderdak en drugs hebben gegeven waardoor ze afhankelijk van hem werden.- Schaatser Chris Huizinga uit Garnwerd rijdt zijn trainingsrondjes samen met olympisch- en wereldkampioen Sven Kramer.- Zeldzaam: de wilde witte haas duikt op in Groningen, in het gebied tussen Pieterburen en de rand van de stad Groningen.- Burgemeester Bert Swart van Zuidhorn is ongeneeslijk ziek. Hij heeft zijn taken inmiddels neergelegd.- Kans maken op een prijs? Doe dan op Facebook de belofte om je smartphone niet vast te houden tijdens het rijden.- Er worden zwangere vrouwen gezocht voor een voorstelling op Noorderzon. Neemt het aantal zwangere vrouwen nu toe?- Het nieuwe reïntegratiebedrijf loods20b hoopt op zijn eigen manier werkzoekende Groningers naar betaald werk te helpen.Bekijk Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist