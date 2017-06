Tjeerd van Bekkum wordt directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018

Tjeerd van Bekkum (50), voormalig burgemeester van Marum, wordt per 15 juli de nieuwe directeur van Leeuwarden-Fryslân 2018. Dat betekent dat hij stopt als burgemeester van de Friese gemeente Smallingerland.

'Het is van belang dat we in deze fase niet stil komen te staan. Wij hebben daarom weloverwogen Tjeerd van Bekkum benaderd, vanwege zijn ruime ervaring als Friese bestuurder en zijn kennis van en betrokkenheid bij LF2018', zegt Wiebe Wieling , voorzitter van de Raad van Toezicht van LF2018.'Hij kent Fryslân goed en beschikt over een goed netwerk binnen en buiten Fryslân', gaat Wieling verder. 'Van Bekkum is in staat verder te bouwen aan het fundament en de uitstraling van LF2018. Hij heeft met enthousiasme deze functie als directeur aangenomen. De voortgang van de voorbereiding van LF2018 is bij hem in goede handen.'Van Bekkum studeerde Bedrijfskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en ging daarna aan de slag als beleidsmedewerker van de VVD-Tweede Kamerfractie en als politiek adviseur van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. In 2005 werd hij burgemeester van Marum, en sinds 2012 vervulde hij diezelfde functie voor de gemeente Smallingerland.