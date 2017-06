SETA bestaat met pijn en moeite 60 jaar

Aan de Schoolstraat in Musselkanaal is het zaterdag feest: het 60-jarig jubileum van voetbalvereniging SETA wordt gevierd.

SETA, de arbeidersclub met haar wortels in Musselkanaal-Noord. Inwoners van het Ceresdorp zijn er kind aan huis en hebben het hart op de tong.Dat maakt SETA in de Kanaalstreek zo uniek, die eigengereide cultuur. 'Mijn naam is Kort en ik houd het kort', sprak de toenmalige voorzitter ooit tijdens een ledenvergadering. En bij weer een andere ledenvergadering vlogen de asbakken door de kantine, zo memoreert een andere oud-voorzitter Jan Mulder in familiaire kring.Maar SETA is ook die andere Jan Mulder, die bij Mussel begon, daarna jarenlang in de jeugd van SETA voetbalde en FC Emmen haalde, Herman Sandman, die later veel over SETA zou schrijven, en Sylvia Smit, die uitgroeide tot 109-voudig vrouweninternational. Smit voetbalde later in de jeugd van SC Stadskanaal, maar begon als klein meisje aan de Schoolstraat: bij de sluis over het kanaal en naast Mulder Granen.Al die herinneringen komen zaterdag weer naar boven, tijdens de reünie van de club. Er werd wel eens getwijfeld of SETA de 60 jaar wel zou halen. 'Een klein noodklokkie, die luidt hier wel', zegt de dan hardwerkende voorzitter Jochem van der Sluis in 2012. SETA moet haar elftal terugtrekken uit de standaardklasse en het einde lijkt dan heel even in zicht.Ook de vrijwilligers Harm de Graaf, Ben Scholte en Fred Klein zagen het destijds somber in. 'Ja, we hadden het heel moeilijk', zegt De Graaf. 'Heel even waren we er bang voor dat het zou stoppen, maar nu is het weer wat positiever.'Onder de huidige voorzitter Jan Hartman is het nog altijd 'kraaben en knooien', maar SETA leeft weer. Het eerste elftal heeft met Willie Kral volgend jaar een trainer die weet hoe het werkt – Kral voetbalde zelf ooit voor duizenden mensen bij Nieuw Buinen - en met hard werken probeert men mee te draaien in de vijfde klasse.Daarmee staat SETA onbedoeld symbool voor de overlevingsstrijd die zoveel provincieclubs in onze provincie leveren. Het ledenbestand vergrijst, door de krimp vissen veel verenigingen in dezelfde vijver en als een van de laagst spelende clubs in de regio is SETA niet de eerste club waar spelers naartoe verkassen.'Jongeren trekken weg', weet ook Scholte. 'Ook de mentaliteit is veranderd. Dat maakt het wel moeilijker.'De drie heren zouden niet weten wat ze zonder SETA moeten. 'Toen het moeilijk ging, deed dat wel pijn ja', vervolgt Scholte. 'We lopen hier al 45 jaar met elkaar rond, SETA is een groot deel van ons leven.''Voor mij is heel belangrijk dat SETA nog bestaat', beaamt Fred Klein. 'Als SETA zou wegvallen, dan valt er echt een gat. SETA hoort er bij mij gewoon bij.'De drie mannen gaan met tientallen leden en vrijwilligers het jubileum vieren. Er wordt een reünie opgezet voor oud-leden. De club kreeg reacties van heinde en verre. Uit Indonesië verontschuldigt Solke Munneke zich via een lange brief, waarin hij de herinneringen aan SETA ophaalt.'Geweldig om dat allemaal weer te lezen ', zegt De Graaf. 'Solke speelde in het beste elftal wat SETA had, toen we onder Kees Bouma in de derde klasse speelden. De promotiewedstrijden tegen Noordscheschut, legendarisch. Die tijden komen niet weer, maar we zijn positief dat SETA nog heel lang kan blijven bestaan.'