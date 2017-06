Ondanks prijs houdt gasleverancier wrange smaak over aan verkiezing

In de jaarlijkse verkiezing van de Stichting Nederland CO2 Neutraal voor het 'Duurzaamste bedrijf van Nederland', is de Holthausen Groep uit Hoogezand tweede geworden. De gasleverancier ging wel met de publieksprijs naar huis.

De afloop van de verkiezing was curieus. De winnaar, Van de Bron Energy uit Amsterdam, behoorde namelijk niet tot de drie bedrijven die vanuit de voorverkiezing naar de finale waren gegaan.Er waren in eerste instantie 52 bedrijven genomineerd. Via de site van de Stichting Nederland CO2 Neutraal kon tot afgelopen vrijdag gestemd worden. Deze voorverkiezing leverde de drie bedrijven die doorgingen naar de finale in Driebergen. De Holthausen Groep ging als eerste door met 901 stemmen, gevolgd door Future Fuels uit Heerenveen (508 stemmen) en Pure Energie uit Enschede (477 stemmen).Terwijl de drie finalisten al op het podium stonden, besloot de vakjury om Van de Bron, die in de voorverkiezing maar één stem had gekregen, tot winnaar uit te roepen. Waar dat bedrijf ineens vandaan kwam was voor alle aanwezigen een raadsel.Stefan Holthausen van de Holthausen Groep vond het een rare gang van zaken. 'Er werd in een volle zaal ook nog een publieksverkiezing gehouden. Daar pakten we zestig procent van de stemmen. In de voorverkiezing hadden we negenhonderd nominaties, dan is het wel bijzonder dat een bedrijf dat nergens genoemd werd met de bokaal aan de haal gaat.'Holthausen voelt zich wel de morele winnaar. 'Heel Noord-Nederland is massaal achter ons gaan staan de afgelopen maanden, getuige zoveel stemmen. Negenhonderd nominaties is een hele eer. Dit geeft aan dat we het goed doen om Nederland een beetje duurzamer te maken, en dat voelt toch als winnen.'De Holthausen Groep is zich aan het specialiseren in de waterstoftechniek. Onder leiding van Carl Holthausen rijden onder andere twee bussen, een rondvaartboot en een auto op milieuvriendelijke waterstof.