Geen uitzonderingen: ook burgemeester Loppersum tijdelijk z'n huis uit

De inwoners van de kern van het aardbevingsgebied moeten er nagenoeg allemaal aan geloven. Zonder uitzondering moeten ze huis en haard tijdelijk achterlaten, zodat hun woning versterkt kan worden.

Niemand uitgezonderd. Met als gevolg dat ook burgemeester Albert Rodenboog van aardbevingsgemeente bij uitstek - Loppersum - er ook aan moet geloven. Hij heeft inmiddels zijn huis in Loppersum ontruimd.Hij en zijn echtgenote zijn tijdelijk elders ondergebracht, zodat de woning van Rodenboog versterkt kan worden.En dat is zeer heftig, zo laat hij weten. 'Ik ben ervaringsdeskundige. En ondervind nu zelf aan den lijve wat veel inwoners van dit gebied moeten ondergaan. Het is zeer ingrijpend,' laat Rodenboog weten.