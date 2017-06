Eemsmond maakt inhaalslag met huisvesten statushouders

De gemeente Eemsmond loopt weer op schema bij het huisvesten van statushouders. Op dit moment worden zelfs meer asielzoekers met een vergunning opgevangen dan nodig is, laat wethouder Sandra Herkströter weten.

In Nederland moeten bijna twintigduizend vergunninghouders een huis krijgen. Naar rato van het aantal inwoners moet Eemsmond voor 1 juli dit jaar zestien statushouders huisvesten. Tot vorige week stond de teller op zes, blijkt uit cijfers van Platform Opnieuw Thuis.Gemeentebelangen Eemsmond vroeg tijdens de raadsvergadering donderdagavond waarom dit aantal zo laag is. Herkströter liet weten dat dit slechts een momentopname was en Eemsmond inmiddels een inhaalslag heeft gemaakt.'Vorige week hadden we weer een aantal statushouders gehuisvest en deze week nog eens zes. Daarmee hebben we onze taakstelling ruimschoots behaald', vertelt Herkströter.Uit de cijfers van het platform blijkt verder dat de gemeente Marum nog achter op schema loopt. De gemeente Winsum, Pekela en Hoogezand-Sappemeer hebben juist meer statushouders gehuisvesd dan nodig is.