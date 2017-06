Politie leunt op ervaring met Pegida tijdens demonstraties Ter Apel

De politie gebruikt komende zaterdag haar ervaring met demonstraties van Pegida in de stad Groningen om de veiligheid in Ter Apel te waarborgen. Dat laat de gemeente Vlagtwedde weten, die verder niets los wil laten over de maatregelen die zaterdag worden genomen.

Komende zaterdag demonstreert de Nederlandse Volks-Unie (NVU) in Ter Apel tegen de komst van vluchtelingen in Nederland. In een reactie daarop demonstreren ook de Anti Fascistische Aktie (AFA) en het Comité Groningen Tolerant, om de vluchtelingen juist welkom te heten.Er is donderdagavond druk overleg gevoerd tussen de burgemeester van de gemeente Vlagtwedde, het Openbaar Ministerie en de politie. De gemeente zegt hierdoor goed voorbereid te zijn op de demonstraties, waar zo'n 150 demonstranten worden verwacht. Of er extra agenten worden ingezet wil de gemeente Vlagtwedde niet zeggen.'Iedereen in Nederland heeft het recht om te demonstreren, binnen de gestelde grenzen', aldus burgemeester Kompier van Vlagtwedde. De demonstraties vinden plaats op twee verschillende plekken in Ter Apel. De gemeente zegt goed te zijn voorbereid, maar doet er geen uitspraken over hoe deze voorbereiding exact is ingevuld.