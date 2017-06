Waar is het reebokje van Uithuizen?

(Foto: Wikimedia Commons)

Jarenlang stond hij voor de LTS en het Hogeland College (HHC) in Uithuizen, maar nu is hij verdwenen: het reebokje van Uithuizen. Het standbeeld stond er ruim vijftig jaar.

Omwonenden zijn volgens Gemeentebelangen zelfs op zoek naar het stenen diertje. Waar is hij gebleven?



Binnentuin

Volgens wethouder Harrie Sienot van de gemeente Eemsmond niet ver weg. Bij de laatste verbouwing is het standbeeld naar de binnentuin verplaatst. Daardoor staat hij niet meer voor het HHC-gebouw.



Niet meer verplaatsen

De gemeente ziet het standbeeld ook liever voor het gebouw, maar dat wil het HHC niet. 'Het is beeldje is van de school, en die wil het daar houden. Daar kunnen we verder niks aan doen', aldus Sienot.

Door: Martin Drent Correctie melden